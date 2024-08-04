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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1650 года "Тип 1650-1654" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года "Тип 1650-1654" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года "Тип 1650-1654" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3700 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двугрош (2 гроша) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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