Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1650 года "Тип 1650-1654" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 19 - 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 916 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3700 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 13 июня 2024
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 1 марта 2024
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Дата 11 февраля 2024
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
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Дата 10 марта 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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