Талер 1650 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 275000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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