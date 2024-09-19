Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1650 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 275000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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