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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1650 года GP "Тип 1649-1650" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1650 года GP "Тип 1649-1650" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1650 года GP "Тип 1649-1650" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 275000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Польша Талер 1650 GP на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1650 GP на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
9656 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша Талер 1650 GP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Талер 1650 GP на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
7991 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша Талер 1650 GP на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1650 GP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1650 GP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1650 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1650 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Талер 1650 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1650 GP на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1650 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1650 GP на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1650 GP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1650 GP на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1650 GP на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1650 GP на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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