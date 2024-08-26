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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года CG - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,93 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе

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Польша Трояк (3 гроша) 1650 CG (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Трояк (3 гроша) 1650 CG (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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