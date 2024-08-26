Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года CG (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный Трояк (3 гроша) 1650 года со знаком CG. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск