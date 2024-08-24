Дукат 1650 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1650 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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