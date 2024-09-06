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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1650 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 28 - 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
3429 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
9399 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Орт (18 грошей) 1650 GR "Гданьск" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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