Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Двугрош (2 гроша) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,24 гр
- Диаметр 17 - 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Двугрош (2 гроша)
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2050 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (2)
- MARCINIAK (1)
Где продать?
Для продажи Двугрош (2 гроша) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск