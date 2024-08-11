Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2050 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (1)
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
524 $
Цена в валюте аукциона 2050 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1650 на аукционе GGN - September 21, 1996
Продавец GGN
Дата 21 сентября 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Двугрош (2 гроша) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1650 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Двугрош (2 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск