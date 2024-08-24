1 грош 1650 года. Орел с гербом (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1650 года. Орел с гербом. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2527 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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