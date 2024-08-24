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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1650 года. Орел с гербом (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Орел с гербом

Аверс монеты - 1 грош 1650 года Орел с гербом - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 1 грош 1650 года Орел с гербом - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15,5 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 1 грош
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1650 года. Орел с гербом. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2527 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

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Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
1314 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша 1 грош 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 1 грош 1650 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1650 на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 1 грош 1650 на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1650 на аукционе GGN - July 31, 1992
Польша 1 грош 1650 на аукционе GGN - July 31, 1992
Продавец GGN
Дата 31 июля 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1650 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 1 грош 1650 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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