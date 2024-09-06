Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1650 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1650 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1650 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 43 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Frankfurter (1)
  • GGN (7)
  • Grün (2)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Höhn (1)
  • Janas (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (15)
  • MARCINIAK (4)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (2)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (2)
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7551 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2150 $
Цена в валюте аукциона 2025 EUR
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Польша Талер 1650 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность XF40 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1650 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск