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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1650 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1650 года - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1650 года - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1650 года. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 270000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша 2 дуката 1650 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката 1650 на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
68042 $
Цена в валюте аукциона 270000 PLN
Польша 2 дуката 1650 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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