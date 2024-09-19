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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск". Серебро (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 24,24 гр
  • Диаметр 47 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 10 дукатов
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Серебро. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.

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Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
19034 $
Цена в валюте аукциона 72000 PLN
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
7348 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - October 5, 2008
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 дукатов 1650 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 дукатов 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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