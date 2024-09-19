Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 10 дукатов 1650 года GR "Гданьск". Серебро (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Серебро
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 10 дукатов 1650 года "Гданьск" со знаком GR. Серебро. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 25 июня 2021.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- CNG (1)
- Felzmann (1)
- Künker (1)
- Niemczyk (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
7348 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 5 октября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 дукатов 1650 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск