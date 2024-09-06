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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1650 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Талер 1650 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Талер 1650 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Талер
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 66000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (5)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
3674 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
7916 $
Цена в валюте аукциона 34500 PLN
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе GGN - March 23, 1996
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе GGN - March 23, 1996
Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Польша Талер 1650 HDL "Торунь" на аукционе GGN - February 23, 1991
Продавец GGN
Дата 23 февраля 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1650 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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