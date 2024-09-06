Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1650 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 44 - 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Талер
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 66000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
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- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 марта 1996
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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