Талер 1650 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1650 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 164 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 66000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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