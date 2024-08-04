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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1650 года "Портрет в венке" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1650 года "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1650 года "Портрет в венке" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1650 года "Портрет в венке". Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 180000 PLN. Торги состоялись 13 декабря 2019.

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Польша Дукат 1650 "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1650 "Портрет в венке" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
46962 $
Цена в валюте аукциона 180000 PLN
Польша Дукат 1650 "Портрет в венке" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1650 "Портрет в венке" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
7000 $
Цена в валюте аукциона 7000 USD
Польша Дукат 1650 "Портрет в венке" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1650 "Портрет в венке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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