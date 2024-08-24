Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,86 гр
- Диаметр 20 - 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1650
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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