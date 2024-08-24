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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1650 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1650 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,86 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1650
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1650 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1513 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 24000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
5771 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1650 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1650 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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