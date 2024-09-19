Шеляг 1661 года TLB "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1661 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4267 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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