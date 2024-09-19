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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1661 года TLB "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1661 года TLB "Боратинка литовская" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1661 года TLB "Боратинка литовская" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1661 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4267 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1661 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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