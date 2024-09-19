Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1661 года TLB "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Уяздов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1661 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4267 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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