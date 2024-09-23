Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская". Голова оленя (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Голова оленя
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Ковно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. Голова оленя. Это медная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Numisbalt за 240 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.
Сохранность
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- Wójcicki (3)
- Wu-eL (1)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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