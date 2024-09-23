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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская". Голова оленя (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Голова оленя

Аверс монеты - Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская" Голова оленя - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская" Голова оленя - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Ковно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. Голова оленя. Это медная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Numisbalt за 240 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (4)
  • Janas (2)
  • Karbownik (4)
  • MARCINIAK (7)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (3)
  • Numision (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stare Monety (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - October 25, 2022
Продавец Karbownik
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1666 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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