Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1659 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,34 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1659
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Уяздов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1659 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 840 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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