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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1659 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1659 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1659 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,34 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1659
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1659 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 840 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • GGN (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numedux (1)
  • Numisbalt (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (3)
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе GGN - April 17, 1999
Польша Шеляг 1659 TLB "Боратинка коронная" на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1659 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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