Шеляг 1659 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1659 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 840 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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