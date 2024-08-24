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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1663 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1663 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1663 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,34 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1663 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 490 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1663 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1663 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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