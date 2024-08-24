Шеляг 1663 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1663 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Monety i Medale Romuald Sawicz за 490 PLN. Торги состоялись 5 декабря 2023.

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