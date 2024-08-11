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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1663 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 дуката 1663 AT
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 дуката 1663 HDL Торунь
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1663 DL Гданьск
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Дукат 1663 Эльблонг
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1663 AT
Средняя цена 90 $
Продажи
0 248
Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1663 AT
Средняя цена 290 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1663 AT Прямой герб
Средняя цена 85 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1663 DL Гданьск
Средняя цена 640 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1663 HDL Торунь
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 171
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1663 AT Портрет с обводкой
Средняя цена 60 $
Продажи
0 255
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT Портрет с обводкой
Средняя цена 110 $
Продажи
0 18

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1663 TLB Боратинка коронная
Средняя цена 30 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
Шеляг 1663 GFH Боратинка литовская
Средняя цена 40 $
Продажи
0 25

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Злотовка (30 грошей) 1663 Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0

Донативные монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск Золото
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
8 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 36000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) IH Донатив Гданьск
Средняя цена 58000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 дуката без года (1649-1668) H Донатив Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 дуката без года (1649-1668) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 3
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