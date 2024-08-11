Шестак (6 грошей) 1663 года AC-PT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1663 года "Портрет с обводкой" со знаком AC-PT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

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