Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1663 года AC-PT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1663
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1663 года "Портрет с обводкой" со знаком AC-PT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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