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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1663 года AC-PT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1663 года AC-PT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1663 года AC-PT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1663 года "Портрет с обводкой" со знаком AC-PT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе WDA - MiM за 2200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (3)
  • Rzeszowski DA (3)
  • WDA - MiM (5)
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе Numedux - April 17, 2020
Продавец Numedux
Дата 17 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1663 AC-PT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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