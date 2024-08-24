Дукат 1663 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1663 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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