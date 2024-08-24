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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1663 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1663 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1663 года DL "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1663 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
9010 $
Цена в валюте аукциона 39270 PLN
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
5607 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Rauch - March 24, 2012
Продавец Rauch
Дата 24 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе CNG - September 23, 2003
Продавец CNG
Дата 23 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
Польша Дукат 1663 DL "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1663 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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