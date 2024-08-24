Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1663 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1663
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1663 года "Гданьск" со знаком DL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 155 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38500 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 23 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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