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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1663 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1663 года AT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1663 года AT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28,5 - 29,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1663 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе

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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
Польша 2 дуката 1663 AT на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 2 дуката 1663 AT на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1663 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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