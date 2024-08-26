Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1663 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 28,5 - 29,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1663
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1663 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе
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