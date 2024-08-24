Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1663 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1663
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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