Орт (18 грошей) 1663 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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