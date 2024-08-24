Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1663 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1663 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1663 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (171)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Cieszyńskie CN (3)
  • COINSNET (2)
  • GGN (16)
  • Heritage (3)
  • Janas (2)
  • Künker (5)
  • MARCINIAK (23)
  • Niemczyk (11)
  • Numedux (8)
  • Numimarket (12)
  • Numisbalt (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (9)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WAG (1)
  • WCN (52)
  • WDA - MiM (4)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (6)
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1663 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1663 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Яна II Казимира Монеты Польши 1663 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск