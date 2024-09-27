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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1663 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1663 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1663 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1663 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2927 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

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Польша 2 дуката 1663 HDL "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
7957 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Польша 2 дуката 1663 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 2 дуката 1663 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
4974 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша 2 дуката 1663 HDL "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 дуката 1663 HDL "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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