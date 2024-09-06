Шестак (6 грошей) 1663 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1663 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 3 ноября 2021.

Сохранность UNC (29) AU (9) XF (91) VF (102) F (4) Нет оценки (20) Сохранность (слабы) MS65 (9) MS63 (10) MS62 (7) AU58 (3) AU55 (2) Сервис NGC (29) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Cieszyńskie CN (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (18)

DESA (1)

Dom Aukcyjny Art Magnat (8)

Emporium Hamburg (1)

GGN (4)

Golden Lion (1)

Höhn (1)

Janas (3)

Karbownik (2)

Katz (2)

La Galerie Numismatique (1)

MARCINIAK (20)

Monety i Medale (1)

Niemczyk (7)

Numedux (11)

Numimarket (4)

NUMIS Klitończyk (1)

Numis Poland (1)

Numis.be (1)

Numisbalt (17)

Pegasus Auctions (1)

Pesek Auctions (1)

Poznański Dom Aukcyjny (8)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (40)

Solidus Numismatik (8)

Stare Monety (16)

Stary Sklep (10)

WCN (33)

WDA - MiM (16)

Wójcicki (9)

Wu-eL (1)