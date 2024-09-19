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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1663 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1663 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1663 года AT - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 31 - 31,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1663 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numision - April 5, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Злотовка (30 грошей) 1663 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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