Злотовка (30 грошей) 1663 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1663 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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