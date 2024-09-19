Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Злотовка (30 грошей) 1663 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 31 - 31,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Злотовка (30 грошей)
- Год 1663
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1663 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 22 апреля 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
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Дата 1 декабря 2023
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Дата 12 февраля 2023
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