Орт (18 грошей) 1663 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность UNC (7) AU (2) XF (32) VF (67) F (4) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS60 (3) AU58 (2) XF45 (1) Сервис NGC (6) PCGS (2)

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