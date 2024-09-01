Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1663 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,3 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1663
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.
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