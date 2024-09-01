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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1663 года AT "Прямой герб" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1663 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1663 года AT "Прямой герб" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,3 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Прямой герб" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3900 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 AT "Прямой герб" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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