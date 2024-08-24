Шеляг 1663 года GFH "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1663 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на оливском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность AU (1) XF (10) VF (8) Нет оценки (6)

Продавец Все фирмы

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Katz (1)

MARCINIAK (9)

Niemczyk (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (6)

WDA - MiM (4)

Wu-eL (1)