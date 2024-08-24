Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1663 года GFH "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1663
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Олива
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1663 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на оливском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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- Wu-eL (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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