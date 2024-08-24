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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1663 года GFH "Боратинка литовская" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1663 года GFH "Боратинка литовская" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1663 года GFH "Боратинка литовская" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Олива
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1663 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на оливском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Katz (1)
  • MARCINIAK (9)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • Numisbalt (6)
  • WDA - MiM (4)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1663 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1663 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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