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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1663 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1663 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1663 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Numisbalt за 1850 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1663 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
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Где продать?

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