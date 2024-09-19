Орт (18 грошей) 1663 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1663 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1247 проданному на аукционе Numisbalt за 1850 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2021.

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