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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Злотовка (30 грошей) 1663 года AT "Тип 1661-1666" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1663 года AT "Тип 1661-1666" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Злотовка (30 грошей) 1663 года AT "Тип 1661-1666" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 30 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1663
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (248)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1663 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3300 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - May 4, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 4 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Злотовка (30 грошей) 1663 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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