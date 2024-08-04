Злотовка (30 грошей) 1663 года AT "Тип 1661-1666" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Злотовка (30 грошей) 1663 года со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3300 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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