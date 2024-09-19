Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1664 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: HKPL
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1664 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Где продать?
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