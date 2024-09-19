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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1664 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: HKPL

Аверс монеты - Шеляг 1664 года TLB "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1664 года TLB "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1664 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1664 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1664 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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