Шеляг 1664 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1664 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе WDA - MiM за 900 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

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