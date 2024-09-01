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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1665 года GFH "Боратинка литовская". Голова оленя (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Голова оленя

Аверс монеты - Шеляг 1665 года GFH "Боратинка литовская" Голова оленя - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1665 года GFH "Боратинка литовская" Голова оленя - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1665
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Ковно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. Голова оленя. Это медная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 4270 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 340 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Numisbalt (4)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 25 PLN
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1665 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1665 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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