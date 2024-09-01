Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1665 года GFH "Боратинка литовская". Голова оленя (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Голова оленя
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1665
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Ковно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1665 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. Голова оленя. Это медная монета периода Яна II Казимира. Рекорд цены принадлежит лоту 4270 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 340 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Janas (1)
- MARCINIAK (4)
- Numisbalt (4)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (1)
- Wu-eL (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Шеляг 1665 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск