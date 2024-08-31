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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1660 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1660 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1660 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Stary Sklep

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,34 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1660
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1660 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Шеляг 1660 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1660 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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