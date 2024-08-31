Шеляг 1660 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1660 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

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