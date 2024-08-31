Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1660 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Stary Sklep
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,34 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1660
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Уяздов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1660 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1900 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.
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Дата 8 февраля 2024
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