Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1666 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: HKPL
Фотография: Blognumizmatyczny D. Marzęta
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно, Брест
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском, брестском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 390 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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