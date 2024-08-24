Шеляг 1666 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском, брестском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 390 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

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