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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1666 года TLB "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: HKPL

Аверс монеты - Шеляг 1666 года TLB "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1666 года TLB "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Blognumizmatyczny D. Marzęta

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно, Брест
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком TLB. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском, брестском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 336 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 390 PLN. Торги состоялись 21 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (15)
  • WCN (5)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1666 TLB "Боратинка литовская" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1666 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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