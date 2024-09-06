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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1661 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шеляг 1661 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1661 года TLB "Боратинка коронная" - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,34 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1661
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Уяздов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1661 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1661 TLB "Боратинка коронная" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1661 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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