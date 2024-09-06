Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1661 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,34 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1661
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Уяздов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1661 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (14)
- GGN (2)
- Janas (2)
- MARCINIAK (13)
- Niemczyk (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (3)
- Solidus Numismatik (2)
- Stare Monety (6)
- Stary Sklep (3)
- Tempus (2)
- WCN (4)
- WDA - MiM (7)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Шеляг 1661 "Боратинка коронная" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск