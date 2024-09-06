Шеляг 1661 года TLB "Боратинка коронная" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1661 года "Боратинка коронная" со знаком TLB. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, уяздовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

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