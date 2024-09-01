Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: HKPL
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,35 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шеляг
- Год 1666
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4271 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
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Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
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Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
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Дата 21 июня 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
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Дата 24 сентября 2022
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
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Продавец MARCINIAK
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Дата 9 июня 2020
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Где продать?
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