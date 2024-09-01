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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: HKPL

Аверс монеты - Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская" HKPL - цена монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,35 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шеляг
  • Год 1666
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4271 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
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  • WDA - MiM (6)
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Karbownik - November 21, 2023
Продавец Karbownik
Дата 21 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе GGN - March 18, 2004
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе GGN - March 18, 2004
Продавец GGN
Дата 18 марта 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе GGN - October 19, 2002
Польша Шеляг 1666 GFH "Боратинка литовская" на аукционе GGN - October 19, 2002
Продавец GGN
Дата 19 октября 2002
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1666 "Боратинка литовская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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