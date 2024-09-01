Шеляг 1666 года GFH "Боратинка литовская". HKPL (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1666 года "Боратинка литовская" со знаком GFH. HKPL. Это медная монета периода Яна II Казимира отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4271 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность XF (1) VF (11) Нет оценки (7)