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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Злотовка (30 грошей) 1664 года (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Пробная Злотовка (30 грошей) 1664 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Пробная Злотовка (30 грошей) 1664 года - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Злотовка (30 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Злотовка (30 грошей) 1664 года. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 130000 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
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Польша Злотовка (30 грошей) 1664 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Злотовка (30 грошей) 1664 (Пробная) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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