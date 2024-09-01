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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1664 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1664 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1664 года HDL "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1664 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
49696 $
Цена в валюте аукциона 46000 EUR
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
31200 $
Цена в валюте аукциона 31200 USD
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Rauch - June 6, 2012
Продавец Rauch
Дата 6 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 HDL "Торунь" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1664 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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