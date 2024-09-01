Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1664 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1664 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
49696 $
Цена в валюте аукциона 46000 EUR
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
31200 $
Цена в валюте аукциона 31200 USD
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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