2 дуката 1664 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1664 года "Торунь" со знаком HDL. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 46000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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