Heritage Auctions
Описание фирмы
- Название Heritage Auctions
- Страна США
- Год основания 1976
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://www.ha.com/
Офис в Чикаго
- Страна США
- Город Чикаго
- Адрес West Hubbard Street, 222
- Телефон 312-260-7200
- Email bid@ha.com
Офис в Нью-Йорке
- Страна США
- Город Нью-Йорк
- Адрес Park Ave, 445
- Телефон (212) 486-3500
- Email bid@ha.com
Офис в Завентеме
- Страна Бельгия
- Город Завентем
- Адрес Leuvensesteenweg, 509
- Телефон +32-(0)2-2040140
- Email info@ha-europe.be
Головной офис в Далласе
- Страна США
- Город Даллас
- Адрес 2801 W. Airport Freeway
- Телефон (214) 528-3500
- Email bid@ha.com
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
13 мая 2025 14 мая 2025 Auction #61487 623 Торги открыты
12 мая 2025 Auction #61505 384 Торги открыты
6 мая 2025 Auction #61501 131 Торги открыты
5 мая 2025 Auction #61503 237 Торги открыты
1 мая 2025 2 мая 2025 Auction #3123 519 Торги открыты
30 апреля 2025 4 мая 2025 Auction #1383 1437 Торги открыты
29 апреля 2025 Auction #61497 241 Торги открыты
28 апреля 2025 Auction #61496 160 Торги открыты
27 апреля 2025 Auction #65188 328 Торги открыты
22 апреля 2025 Auction #61498 171 Торги открыты
21 апреля 2025 Auction #61495 77 Торги открыты
20 апреля 2025 Auction #61494 160 -
14 апреля 2025 Auction #61493 217 369,409 $
14 апреля 2025 Auction #60446 217 -
13 апреля 2025 Auction #61492 159 123,069 $
7 апреля 2025 Auction #61491 162 81,575 $
7 апреля 2025 Auction #60445 357 -
6 апреля 2025 Auction #61490 454 835,424 $
5 апреля 2025 Auction #64183 305 -
3 апреля 2025 6 апреля 2025 Auction #1382 1019 5,953,543 $