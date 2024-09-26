Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва". Без рамки (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Литва" со знаком TLB. Без рамки. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6181 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

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