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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва". Без рамки (Польша, Ян II Казимир)

Разновидность: Без рамки

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва" Без рамки - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва" Без рамки - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 28 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Литва" со знаком TLB. Без рамки. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6181 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (3)
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3494 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Орт (18 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1664 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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