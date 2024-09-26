Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1664 года TLB "Литва". Без рамки (Польша, Ян II Казимир)
Разновидность: Без рамки
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 28 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Литва" со знаком TLB. Без рамки. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6181 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- GGN (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- WCN (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3494 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1664 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск