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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1664 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1664 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1664 года TLB "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 25 - 26,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1664 года "Литва" со знаком TLB. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1800 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DESA (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (7)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 TLB "Литва" на аукционе GGN - April 17, 1993
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1993
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1664 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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