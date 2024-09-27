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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1664 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1664 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1664 года AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,48 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1664 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3700 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе NUMIS Klitończyk - June 2, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1664 AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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