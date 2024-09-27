Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1664 года AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (166) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1664 года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3700 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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