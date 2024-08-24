Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 дуката 1664 года AT (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,98 гр
- Диаметр 28,5 - 29,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 2 дуката
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1664 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 170000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
42173 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
27500 $
Цена в валюте аукциона 27500 USD
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 дуката 1664 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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