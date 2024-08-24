2 дуката 1664 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1664 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 170000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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