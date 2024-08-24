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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 дуката 1664 года AT (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 2 дуката 1664 года AT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 2 дуката 1664 года AT - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,98 гр
  • Диаметр 28,5 - 29,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 дуката 1664 года со знаком AT. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 170000 PLN. Торги состоялись 1 февраля 2024.

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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
42173 $
Цена в валюте аукциона 170000 PLN
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
27500 $
Цена в валюте аукциона 27500 USD
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Frühwald - February 13, 2020
Продавец Frühwald
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 2 дуката 1664 AT на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 дуката 1664 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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