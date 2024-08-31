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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полдуката 1664 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Полдуката 1664 года TLB "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Полдуката 1664 года TLB "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Полдуката
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1664 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе New York Sale - January 9, 2013
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2013
Сохранность XF
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
23682 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Полдуката 1664 TLB "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Полдуката 1664 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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