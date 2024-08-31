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Полдуката 1664 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1664 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2013
Сохранность XF
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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