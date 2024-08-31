Полдуката 1664 года TLB "Литва" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полдуката 1664 года "Литва" со знаком TLB. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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