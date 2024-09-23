Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1664 года AC-PT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,48 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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