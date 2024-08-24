Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1664 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 29 - 32 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2838 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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