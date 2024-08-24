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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1664 года HDL "Торунь" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года HDL "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 29 - 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Торунь" со знаком HDL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2495 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2838 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Macho & Chlapovič - May 13, 2021
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 13 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 HDL "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Для продажи Орт (18 грошей) 1664 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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