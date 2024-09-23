Орт (18 грошей) 1664 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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