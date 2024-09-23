Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1664 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 6,72 гр
- Диаметр 28 - 31 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1664
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где продать?
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