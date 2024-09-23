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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1664 года DL "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1664 года DL "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 6,72 гр
  • Диаметр 28 - 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1664
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1664 года "Гданьск" со знаком DL. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1090 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5750 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1497 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1664 DL "Гданьск" на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1664 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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