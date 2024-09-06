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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Двугрош (2 гроша) 1652 года MW (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1652 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Двугрош (2 гроша) 1652 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,24 гр
  • Диаметр 19 - 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Двугрош (2 гроша)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Двугрош (2 гроша) 1652 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2515 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 6000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
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  • WCN (3)
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
1314 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Двугрош (2 гроша) 1652 MW на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
1603 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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