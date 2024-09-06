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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1652 года MW "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года MW "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1652 года MW "Тип 1650-1655" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 27 - 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Numision за 4300 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 875 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1652 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1652 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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