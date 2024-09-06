Орт (18 грошей) 1652 года MW "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Numision за 4300 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2023.

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