Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1652 года MW "Тип 1650-1655" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 27 - 29 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1652 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 200 проданному на аукционе Numision за 4300 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
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Дата 23 апреля 2023
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Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 15 сентября 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
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Дата 26 мая 2022
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
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