Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1652 года "Тип 1651-1652" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,40 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал 5 дукатов
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Всхова
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1652 года. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе Otto Helbing за 855 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.
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