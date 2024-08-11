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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1652 года "Тип 1651-1652" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - 5 дукатов 1652 года "Тип 1651-1652" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - 5 дукатов 1652 года "Тип 1651-1652" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,40 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Всхова
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1652 года. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Всховском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 761 проданному на аукционе Otto Helbing за 855 Mark. Торги состоялись 24 апреля 1904.

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Польша 5 дукатов 1652 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 5 дукатов 1652 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1652 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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