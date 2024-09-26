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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1652 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Дукат 1652 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Дукат 1652 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Дукат
  • Год 1652
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1652 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 68000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша Дукат 1652 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Дукат 1652 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
16830 $
Цена в валюте аукциона 68000 PLN
Польша Дукат 1652 GR "Гданьск" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Польша Дукат 1652 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1652 GR "Гданьск" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Дукат 1652 GR "Гданьск" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1652 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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