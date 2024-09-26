Дукат 1652 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1652 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 68000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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