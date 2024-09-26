Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1652 года GR "Гданьск" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,49 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Дукат
- Год 1652
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1652 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Яна II Казимира отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 68000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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